Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla mahalle ve caddelerde kilitli parke döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla daha yaşanılabilir bir şehir için kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi kent genelinde mahalle, cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, devam etmekte olan yol düzenleme, parke döşeme, kaldırım yenileme ve yapım çalışmaları belirlenen programlar dahilinde devam ederken bugün de Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi ile İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde kilit parke taşı döşeme, kaldırım bakım ve yenileme çalışmaları yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Siirt ulaşımını rahatlatmak ve yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan yol, kaldırım yapım ve tadilatları kısa süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuluyor.