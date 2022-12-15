Siirt Belediyesi, sosyal belediyecilikte yeni bir model anlayışıyla kentte yeni bir spor parkı daha kazandırıyor.

Siirt Belediyesi, sosyal belediyecilikte yeni bir model anlayışıyla kentte yeni bir spor parkı daha kazandırıyor.

Siirt Belediyesi vatandaşların sporu hayatlarının bir parçası konumuna getirebilmeleri, bireylerin erken yaşlardan itibaren sporla tanışmaları sağlamak ile birlikte kentin spor yaşamına değer katmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiriyor ve kentte yeni spor alanları kazandırıyor. Siirt kent merkezinde Barış Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi ve Yüzme Havuzu arkasında belediyeye ait 12 bin 752 metrekarelik alanda, ’Spor Parkı’ inşaatına başlandığı belirtildi.

Yer teslimi yapılarak yapım inşası devam eden ‘Spor Parkı’nda; 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 1 adet tenis kortu, 1 adet kapalı spor salonu ve 2 adet soyunma ve dinlenme odaları ile 4 bin 950 metrekare yeşil alan yer alıyor. Yapımı hızla devam eden tesis tamamlandığında, şehre büyük bir dinamizm katacağı, kentte sosyal ve spor hayatı büyük ölçüde canlandırarak, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanacağı ifade edildi.