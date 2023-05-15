Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde 40 bin ton asfalt kullanarak, bozuk ve yeni açılacak yolları daha modern hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda zamanla yıpranmış hasarlı yolları sıcak asfalt ile yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede kent genelinde 40 bin ton sıcak asfalt kullanılacağı belirtildi. Asfalt çalışmalarını kent genelinde yoğunlaştıran ekipler, kent merkezinde ana arterler, ara sokaklarda ve yeni imara açılan yollarda sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, birçok mahalle ve caddede asfalt çalışmalarını tamamlarken, asfalt çalışmalarının belirlenen plan ve program dahilinde mahalle ve caddelerde de devam edeceği ifade edildi.