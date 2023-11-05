Siirt Belediyesi tarafından yiyecek ve içecek üzerine hizmet veren işletmelerde İsrail’e ait malların boykot edilmesi kararı alındı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Tarihe kara bir leke olarak geçen Gazze’de yaşanan soykırımı, haksız, hukuksuz, vicdansız saldırıları şiddetle kınıyoruz. Siirt Belediyesi olarak bu zorlu dönemde Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz. İsrail’e ait markaların ürünlerini boykot ediyor ve belediye tesislerimizden kaldırıyoruz. Siirt Belediyesi, birlik ve dayanışma içerisinde, dost ve kardeş Filistin halkının daima yanındadır” ifadeleri kullanıldı.