Siirt Belediyesi erkek voleybol takımı 14-16 Mart tarihleri arasında Çorum’da düzenlenecek olan Voleybol 1. Lig lay-Off maçlarına hazırlanıyor.

Siirt Belediyesi erkek voleybol takımı 14-16 Mart tarihleri arasında Çorum’da düzenlenecek olan Voleybol 1. Lig lay-Off maçlarına hazırlanıyor.

2. Lig 8. Grubu lider bitirerek, Türkiye 1’si olan Siirt Belediyesi erkekler voleybol takımı, Çorum’da düzenlenecek olan Voleybol 1. Ligi Play-Off turnuvasına haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlanıyor. Siirt Belediyesi erkek voleybol takımı, Fenerbahçe, Konya Büyük Şehir Belediye ve Kilis Gençlik takımları ile mücadele edecek.

Erkek voleybol takımı, turnuva için 8 Mart salı günü Çorum’a giderek hazırlıklarını burada sürdüreceği belirtildi.