Türkiye Erkekler Voleybol Ligi’nde 2. Lig 8. Grup lideri Siirt Belediyesi erkek voleybol takımı, 1. Lige yükselme play-off müsabakaları için Çorum’da kampta hazırlıklarını sürdürüyor.

Düzenlenen hazırlık antrenmanına Siirt Gençlik ve Spor il Müdürü Hayati Kısacık sporcu ve idarecileri ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

14 Mart 2023 tarihinde başlayacak olan turnuvada Siirt ekibinin ilk rakibi Konya Büyük Şehir Belediye Spor oldu.

Turnuvanın ikinci gününde Kilis Gençlik spor kulübü ile karşılaşacak olan Siirt Belediyesi erkek voleybol takımı, Perşembe günü son maçında Fenerbahçe ile karşılaşacağı belirtildi.