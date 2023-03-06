Siirt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde devam eden inşaat çalışmalarını denetledi.

Siirt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde devam eden inşaat çalışmalarını denetledi.

Kentte devam eden inşaat çalışmaları Siirt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile yapı denetim firmaları ekipleri tarafından denetlendi. Ekipler, inşaatı devam eden yapıları tek tek gezerek binaların statik ve mimari projeye uygun olup olmadığını inceledi. Ekiplerin, kent genelinde denetimlerinin süreceği belirtildi.