Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda, cami önlerinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimlerine devam ediyor. Özellikle insan spekülasyonun çok olduğu Güres Caddesi bölgesinde dilencilik yaptığı tespit edilen 3 kişi zabıta müdürlüğüne götürülerek, yapılan üst aramasında dilenerek elde etmiş oldukları 883 TL’ye el konularak, haklarında idari işlem uygulanmıştır.

Vatandaşların bu tip istismar konularında daha dikkatli ve duyarlı olmalarının büyük bir önem arz ettiğini belirten ekipler, vatandaşlardan gelen şikayetleri de ivedilikle değerlendirdiklerini ifade etti.