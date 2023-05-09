Siirt Belediyesi 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla çölyak hastaları için bir etkinlik düzenledi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle kent merkezindeki çölyak hastaları için öğretmen evinde bir etkinlik düzenledi.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nü kutlayan Siirt Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özekinci, çölyak hastalarının hayatlarındaki zorlukları gidermek için her türlü glütensiz gıda desteğini sürdürdüklerini dile getirerek, çölyak hastalarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özekinci, “Çölyak hastası kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün de 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolasıyla bir araya geldik. Çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla glutensiz gıda yardım paketi dağıtımımız devam ediyor. Kentte yaşayan çölyak hastalarının glütensiz gıdalara daha kolay ulaşmaları ve bu konuda mağduriyet yaşamamaları için gıda paketlerini belirlenen adrese ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün etkinlik sayesinde çok güzel bir topluluğun bir arada olduğunu görmek bizi sevindirdi. 9 Mayıs Çölyak Dünya Günü kutlu olsun” dedi.

Etkinlikte çölyak hastalarına glütensiz tatlı ikram edildi.

Ekinliğe, Siirt Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özekinci, çölyak hastaları ve aileleri katıldı.