Siirt Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hamiyet Merkezi, bayram öncesi yetim ve dezavantajlı çocukları unutmadı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla Siirt Belediyesi Hamiyet Merkezi, kurban bayramı öncesi çocukların yüzlerini güldürdü. Siirt Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verileri ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı sosyal inceleme ekiplerinin saha taraması ile tespit edilen ailelerin çocukları belediye tarafından temin edilen araçla evlerinden alınarak, kent merkezindeki giyim mağazasında, aileleriyle beraber bayramlıklarını beğendi.

Programda gönüllerince kıyafet ve ayakkabı alan çocuklar daha sonra aileleriyle birlikte tekrar evlerine bırakıldı.