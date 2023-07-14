Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (SİSKİ) bünyesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Veysel Karani, Doğan ve Afetevler Mahallesi’nde kanalizasyon çalışmalarına başladı. Afetevler, Doğan ve Veysel Karani Mahalleleri’nde toplam bin 200 metrelik hatlara 400’lük boru hattı döşeme işlemi çalışmalarına başladı. Öte yandan su baskınlarını en aza indirmek ve daha yaşanılabilir bir Siirt için çalışmalar sürüyor.

Kent genelinde kanalizasyon hatlarında sıkıntısı olan ve kanal hattı bulunmayan noktalara yeni hat döşeme çalışmalarına devam edilmekle birlikte bazı noktalarda yaşanan altyapı sorunlarını imkânlar ölçüsünde en kısa zamanda tamamlamayı hedefledikleri belirtildi.