Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2022 yılı verilerini açıkladı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2022 yılı verilerini açıkladı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne kayıtlı 14 bin 500 aileye gıda kolisi, hoş geldin bebek projesi çerçevesinde 4 bin 51 paket dağıtımı, bin aileye sosyal market kartı, 4 bin 234 aileye gıda yardımı her gün 150 ailenin evlerine sıcak yemek dağıtımı yapıldığı, engelli vatandaşlara 18 akülü tekerlekli sandalye, 13 manuel sandalye, 12 puset, 2 Walker, 17 ayakta durma sehpası dağıtımı yapıldığı, muhtaç Asker Aile Yardım programı çerçevesinde askerlik süresi boyunca 223 aileye nakdi ödeme, dezavantajlı 93 aileye ayni yardım, 50 bin 100 öğrenciye kitap, kırtasiye desteği, bin 610 adet çölyak gıda kolisi dağıtımı ve Fenilketonüri (PKU) hastası olan vatandaşlara da 51 koli gıda paketi dağıtıldığı, Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Destek Merkezimizde 2022 yılı içerisinde 132 vatandaşımıza psikolojik destek hizmeti verilmiştir. Hamiyet Merkezimiz 89 aile ve 434 çocuk tespit edilerek, çeşitli ayni ve nakdi destekler vermiştir. 2022 yılında ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkında’ bin 482 çocuğa eğitim verildi. Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren 3 kurs merkezinde açılan 37 kursta toplam 969 kursiyer faydalanmaktadır” denildi.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla 2023 yılında da vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları desteklemeye devam edecekleri ifade edildi.