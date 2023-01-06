Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 3 milyon 183 bin 557 yolcu taşıdığını belirtti.

Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 3 milyon 183 bin 557 yolcu taşıdığını belirtti.

1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında tam kart, indirimli kart ve ücretsiz kartlı olmak üzere toplam 3 milyon 183 bin 557 yolcuya hizmet verildi. 06.40 - 23.30 saatleri arasında 32 araçla hizmet veren Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün günlük ortalama 8 bin 722 yolcu taşındığı, ayrıca okullarda öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını desteklemek için araç tahsisi de yapıldığı ifade edildi.