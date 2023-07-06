Siirt Belediyesi, yıl içinde modern yenileme çalışmalarına başlanan Siirt Atatürk Stadı’nda seyirci kapasitesini arttıracak saha, tribün ve ışıklandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt’in önemli simgelerinden bir olan Siirt Atatürk Stadyumu’nda yenileme çalışmaları sürüyor. Ek 3 bin koltuklu seyirci kapasitesi ile yaklaşık 5 bin kişinin maç ve etkinlikleri izleyebileceği stadyumda yeni tribünlerle birlikte ışıklandırma çalışmaları da devam ediyor.

İnşaat çalışmalarının büyük kısmının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, en kısa sürede halkın hizmetine sunmayı hedefledikleri stadyumun futbol dışında, diğer branşlara da ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Kentte mevcut stadın yeni ve modern bir hale dönüştürüldüğünü kaydeden Hacıbektaşoğlu, Siirt’e son yıllarda yapılan yatırımlarla hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığına dikkat çekerek, "Atatürk Stadı’nda seyirci kapasitesini arttıracak saha, tribün ve ışıklandırma çalışmalarını devam ediyor. Stadımızı halkımızın hizmetine sunarak, yürüyüş yapmaları, spor yapmalarına da imkan sağlayacağız" dedi.

Sporseverler de, Siirt tarihinde ilk kez stadyumun gece maçlarına uygun hale gelecek olmasından dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.

Stadyumun eklentilerinde showroom, dükkanlar, antrenör ve dinlenme odaları da yer alacak.