Kahramanmaraş’ta düzenlenen ‘Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde usta kalemler ödüllendirildi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen ‘Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde usta kalemler ödüllendirildi.

Şiir ve edebiyatın başkenti, dondurma ve kırmızı biberin ana vatanı Kahramanmaraş’ta bu yıl 10 ülkeden 100’e yakın şair ve yazarın katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, gerçekleştirilen final programıyla noktalandı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen şair ve yazarlar ile yüzlerce edebiyatsever katılım sağladı. Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şiir ve edebiyat alanında var olan bu potansiyelimizi ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanıtmak istiyoruz. Bu noktada da ciddi çalışmalar yapıyoruz. 3 yıldır gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri de bunlardan bir tanesi” dedi.

Kahramanmaraş’ın UNESCO yolculuğuna da değinen Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatımızın tanınırlığı artırma noktasında UNESCO Şehirler Ağı’na dahil olmayı da çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla UNESCO’nun yedek listesinde yer alarak bu iddiamızı sürdürüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde UNESCO Şehirler Ağı’na şiir ve edebiyat alanında Türkiye’den dahil olan ilk şehir Kahramanmaraş olacak” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’nin takdimine geçildi. 7 farklı dalda ödül sahiplerini buldu. Şiir ödülü Hüseyin Atlansoy, roman ödülü Yasemin Karahüseyin, öykü ödülü Necip Tosun, çocuk edebiyatı ödülü Salih Zengin, yayın ödülü Mustafa Akar, düşünce ödülü Ömer Türker, saygı ödülü ise Uğur Derman’ın oldu. Öykü ödülüne layık görülen Necip Tosun, “Her yazar yazdığı eserin okurlarda karşılık bulmasını ister. Bunun yankılanmasını bekler. Ödüller de aslında bu yankının hissedilmesidir. Ödüller ayrıca yazarların özgüveninin artmasına da katkı sağlar” dedi.

Azerbaycanlı Tehmina Hakseven, “Kahramanmaraş’ta yaşıyorum ve kültür sanat etkinliklerini yakından takip ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Şairler şehrinde böyle güzel bir program düzenlenmesi çok değerli. İncesaz, inanılmaz bir müzik, inanılmaz bir eğlence. İnsana huzur veriyor” diye konuştu.

3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenen konserle noktalandı.