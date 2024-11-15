Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Sihirli Flüt olarak anılan dünyaca ünlü flüt virtiözü, Şefika Kutluer’in solist olarak katıldığı Akademik Yıl Açılış Konseri’nde İzmirli sanatseverlere büyülü dakikalar yaşattı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı Şef Yalçın Adıgözalov’un yönettiği konserde, Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, devlet sanatçısı unvanı sahibi flüt virtüözü Şefika Kutluer ile birbirinden değerli eserleri müzikseverler için seslendirdi.

2024-2025 Akademik Yıl Açılış Konseri’ne Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sanatseverlerle buluşmalar sürecek

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, orkestranın verdiği konserlerle değerli isimleri İzmirli sanatseverlerle buluşturmaya devam ettiğini söyledi. Prof Dr. Kandiller sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar’ın vizyonu, girişimi ve üniversitemizin sanata olan desteğiyle temelleri 2006 yılında atılan Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, verdiği değerli konserlerle İzmirli sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu vesileyle kurucumuzu saygı ve minnetle anıyoruz.

Senfoni Orkestramız konserlerinde birbirinden değerli usta isimleri de ağırlıyor. İdil Biret, Suna Kan, Ruşen Güneş, Gülsin Onay, Alexander Rudin, Emre Elivar, Kerem Görsev aklıma gelenlerden yalnızca bazıları... Bu geceyi özel kılacak Şef Yalçın Adıgözalov ve Solist Devlet Sanatçımız “sihirli Flüt” Şefika Kutluer’i burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu müzik dolu gecede bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim.”

Konserde orkestra Şefika Kutluer ile birlikte E.Grıeg “Holberg Suite” OP.40, P. Morlacci “İl Pastore Svızzero”, P.A.Genin “Carnıval of Venice” OP.14 ve B.Bartok “Romanıan Folk Dances for Strıng Orchestra” SZ.56 BB68 eserlerini seslendirdi.