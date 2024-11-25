Merkezefendi Belediyesi tarafından 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ‘Sihirli Ağaç’ kitabının yazarı Gonca Atmaca’nın katılımıyla interaktif seminer gerçekleştirildi.

Eğitim alanında da Merkezefendililer için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana birçok seminer, konferans ve etkinlikler gerçekleştiriyor. ‘Sihirli Ağaç’ kitabının yazarı Gonca Atmaca, 6-12 yaş arasındaki çocukların ve ailelerin katıldığı interaktif seminerini Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane’de gerçekleştirildi. Yazar Gonca Atmaca, seminer sonrası minik okuyucularına imzalı kitaplarını hediye ederek, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü yazar Gonca Atmaca, seminerde onu yalnız bırakmayan okuyucularına ve düzenlenen programdan dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür etti.