Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla sigortasız olduğu belirlenen motosikletin çarpıştığı kazada, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 Karayolu’nda üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yan yol üzerinde Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 07 UV 354 plakalı motosiklet, karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonundan yan yola kontrolsüz çıkan K.N.K. idaresindeki 07 AIF 334 hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü C.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü ehliyetsiz, motosiklet sigortasız

Polis ekiplerince yapılan incelemede, yaralı motosiklet sürücüsü C.A.’nın sürücü belgesinin olmadığı, motosikletin de sigortasız olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü C.A.’ya 17 bin TL cezai işlem uygulanırken, motosiklet Yediemin Otoparka çekildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.