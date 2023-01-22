Sultanlar Ligi’nde mücadele eden ve sportif faaliyetlerini başkent Ankara’da sürdüren SigortaShop Spor Kulübü, yeni sezonda sportif faaliyetlerini Manisa’da sürdürmek için gün sayıyor. Kulübün Manisalı Başkanı Aydın Nuh Kaya, kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla takımını, memleketi Manisa’ya çekeceği ve yeni sezondan itibaren sportif faaliyetlerini Manisa’da sürdüreceğini söyledi.

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden ve sportif faaliyetlerini başkent Ankara’da sürdüren SigortaShop Spor Kulübü, yeni sezonda sportif faaliyetlerini Manisa’da sürdürmek için gün sayıyor. Kulübün Manisalı Başkanı Aydın Nuh Kaya, kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla takımını, memleketi Manisa’ya çekeceği ve yeni sezondan itibaren sportif faaliyetlerini Manisa’da sürdüreceğini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sultanlar Ligi’nde mücadele eden ve sportif faaliyetlerini başkent Ankara’da sürdüren SigortaShop Spor Kulübü Başkanı Manisalı iş insanı Aydın Nuh Kaya, kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Manisa’ya bir müjde verdi. Sultanlar Ligi’ne yükseldiği tarihten bu yana sportif faaliyetlerini Ankara’da sürdüren kulübü, yeni sezon hazırlıklarında Manisa’ya taşınarak yeni sezondan itibaren sportif faaliyetlerini Manisa’da sürdürmek için gün sayıyor. Takımı Manisa’ya yerleştirerek tüm çalışmaları ile müsabakalarına Manisa’da devam edeceklerini dile getiren Aydın Nuh Kaya, spora ve sporcuya verdiği desteklerin yanı sıra memleketi Manisa’ya da hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Manisa’nın ekonomisine Sultanlar Ligi’ndeki kadın voleybol takımı ile destek vereceklerini kaydeden Başkan Kaya, Manisa’nın sporsever halkından da takıma destek istedi.