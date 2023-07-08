Manisa’da yer alan sigorta acenteleri temsilcileri sandık başına gitti. Manisa genelinde sigorta acenteliği yapan sektör temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği seçimlerde 4 yıl süre ile Manisa’yı Ankara’da temsil edecek delegelerini belirledi.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca "Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri Komitesi Seçimlerine dair Usul ve Esaslar" uyarınca, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında gerçekleştirilen Sigorta Acenteleri İl Delegeli Seçimleri sonucunda; Muharrem Diz, Ergül Öztürk, Mahmut Fatih Kaynak, Muharrem Şen, Cengiz Özdemir TOBB Sigorta Acenteleri Manisa İl Delegeliğine seçildi. Sektör temsilcilerinin oylarıyla seçilen isimler 4 yıl süre ile Manisa’yı Ankara’da İl Delegesi olarak temsil edecekler.