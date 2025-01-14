Samsun’da bir zincir marketin işletme sahibinin, ’sigorta şirketinden para almak için’ kendi iş yerinin kasasını soyup polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Lise Caddesi’nde bulunan bir zincir marketin işletme sahibi olan İ.B.T.(37), iş yerinin duvarını delen hırsızın geceleyin içeri girip çelik kasadan 90 bin lira nakit para ile 500 paket de sigara çaldığını ileri sürüp polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla olayın kurgu bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde gece saatlerinde yüzünü gizleyerek iş yerine giren kişinin iş yeri sahibi İ.B.T. olduğu belirlendi. İş yerine arka duvardan giren İ.B.T.’nin olayı gerçekleştirdikten sonra ön kapıdan çıkıp bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı da kamera kayıtlarından tespit edildi.

İ.B.T., piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu ve bu olayı sigorta şirketinden tazminat almak amacıyla kurguladığını itiraf etti. Dolandırıcılık kapsamında sigorta şirketine sahte eksper raporu düzenlettirdiği de ortaya çıktı.

İ.B.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatıldı.