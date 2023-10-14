Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) ve Eskişehir Sigorta Acenteleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Son Gelişmeler Işığında Türk Sigorta Sektörünün Genel Görünümü’ başlıklı panel Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Sigortacılık konusunda eğitimlere önem veriyoruz”

‘Son Gelişmeler Işığında Türk Sigorta Sektörünün Genel Görünümü’ konulu panelin açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal yaptı. Erdal, konuşmasında şunları aktardı;

“Anadolu Üniversitesi olarak Eskişehir Sigorta Acenteleri Derneği’ni burada ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk. Bilindiği gibi benim de sigortacılık geçmişim bulunuyor. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) kurucu başkanlığı görevimi 2008-2011 yılları arasında yerine getirdim. Akademisyen olarak bütün eğitimlere önem verdiğimiz gibi o yıllarda sigorta eğitimi noktasında da çalışmalarda bulundum. Panelin herkes için başarılı, verimli ve öğretici olmasını temenni ederim.”

Açılış konuşmalarının ardından ‘Son Gelişmeler Işığında Türk Sigorta Sektörünün Genel Görünümü’ başlıklı panele geçildi. Moderatörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez’in yaptığı panelde konuşmacı olarak TÜSAF Başkanı Adnan Çelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı yer aldı.

Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Salonu’nda düzenlenen panele Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu TÜSAF Başkanı Adnan Çelik başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.