Bahar mevsiminin tüm cömertliği ile yaşandığı Muş Ovası’nda kuzu ve kuşların cıvıl cıvıl sesi görenlere huzur veriyor.

Muş’ta bahar mevsiminin gelmesi ile doğa canlanırken, göçmen kuşlar da ovaya akın etti. Muş Ovası’na gelen sığırcık sürüsünün otlayan koyunların üzerindeki dansı güzel görüntüler oluşturdu. Koyun sürüsüne günlerdir merada eşlik eden kuşlar, sürü ile gününü geçiriyor.

Kuşların koyunlar ile birlikte yiyecek toplamasının güzel görüntüler oluşturduğunu söyleyen Muhammed Demir, “İki gündür ben sürümü nereye otlatmaya götürüyorsam bu kuşlar peşimden geliyor. Sürekli sürünün içindeler. Ben kuşları çok seviyorum, onlarda bizden ayrılmıyor. Akşam hayvanlarımızı ahıra götürürken bizden ayrılıyorlar, sabah meraya gelirken kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi.

Kuşların havadan süzülmesine hayran kaldığını ifade eden çobanlardan Yusuf Demir ise “Hayvanlarımızı meraya getirirken kuşlar yanımıza geliyor. Kuşlar çok güzel, havadan süzülmeleri çok daha güzel. Hayvanlarımız nereye gitse kuşlarda oraya geliyor. Akşam eve gidince ayrılıyoruz, sabah tekrar merada buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.