Kırıkkale’de akşam saatlerinde gökyüzünde görülmeye başlayan yüzlerce sığırcık kuşu, görsel şölen sundu. Kuşların oluşturduğu ilginç şekiller, izleyenleri mest etti. Şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı, Keskin ilçesine bağlı Köprü köy semalarında ilginç görüntüler oluşturdu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen o anlar, görenlerin büyük beğenisini topladı.

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