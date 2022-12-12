Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi tarafından hazırlanan Erasmus Göçmen Kadınların Sosyal Entegrasyonu Projesinin Düzce’de yapılan açılış toplantısının ardından ikinci oturumu Macaristan’ın Zsombathely kentinde düzenlendi.

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi tarafından hazırlanan Erasmus Göçmen Kadınların Sosyal Entegrasyonu Projesinin Düzce’de yapılan açılış toplantısının ardından ikinci oturumu Macaristan’ın Zsombathely kentinde düzenlendi.

Kültür İşleri Müdürlüğü, AB Proje Ofisi tarafından hazırlanan Erasmus Göçmen Kadınların Sosyal Entegrasyonu Projesi yürütme sürecinin ikinci toplantısında ortaklar Macaristan’da bir araya geldi. 24 ay süre ile devam edecek projede Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Dezavantajlı Grupları Anlama ve Sosyal Destek Derneği (DEGDER), EureCons Förderagentur GmbH (Almanya), Human Profess Kozhasznu Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Macaristan), Spolupracou Pre Lepsiu Buducnost – Velky Meder (Slovakya) temsilcilerinin katıldığı toplantıda göçmen kadınların bulundukları ülkeye entegrasyonu ve iş gücüne katılımı konusunda geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Düzce Belediyesi başkanlığında 7-8 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda taraflar, proje başlangıcından bu yana yapılan hazırlıkları anlattı. Toplantıda ilk sunumu Proje Koordinatörü Oya Kocaman yaparken Düzce Üniversitesi temsilcisi Doç. Dr. Metin Kılıç da ihtiyaç analizinin tasarımı ve ihtiyaç analizine bağlı olarak oluşturulan çeşitli modül başlıkları ile her modülün amaç ve hedefleri hakkında detaylı sunum yaparak ortakları bilgilendirdi.

E-öğrenme 5 farklı dilde ücretsiz olacak

Toplantıda; projenin uluslararası başarı elde etmesi ve farklı toplumlardan insanların faydalanması amacıyla kurulacak E-Öğrenme (E-Learning) platformunun tasarımı hakkında bilgiler aktarıldı. Platform 5 farklı dilde hazırlanacak ve faydalanmak isteyen kişiler tamamen ücretsiz olarak istediği dilde eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanacak.

Toplantı sonunda 2023 yılı Temmuz ayında Düzce’de farklı ülkelerden dezavantajlı konumdaki katılımcılara 3 günlük eğitim ve öğrenme kursları düzenlenmesine karar verildi.