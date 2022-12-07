Aydın’ın Efeler ilçesinde, elinde sigara yanarken uyuyakalan bir kişi, süngerin tutuşmasıyla yangın çıkmasına sebep oldu, şahıs şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, elinde sigara yanarken uyuyakalan bir kişi, süngerin tutuşmasıyla yangın çıkmasına sebep oldu, şahıs şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Yangın, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın giriş katını depo olarak kullanan M.S.İ., elinde yanan sigarayla uykuya daldı. Bir süre sonra düşen sigara, şahsın yattığı süngeri tutuşturdu. Dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Tutuşan sünger sebebi ile saçları ve kaşı zarar gören vatandaşın M.S.İ.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.