400'ün üzerinde çalışanı bulunan teknoloji şirketi, sigara kullanmayan ve sigarayı bırakan çalışanlarının yıllık izinlerine ek olarak 5 gün de özel izin verme kararı aldı.İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde, çalışanlarına verdikleri değeri yalnızca sözlerle değil, somut uygulamalarla gösteren şirketlerin itibarları güçlenirken, çalışan bağlılığı da artıyor.

Çalışanlarının sağlığını teşvik eden uygulamalarıyla sektörde fark yaratan Protel, sigara kullanmayan ve sigarayı bırakan çalışanlarına, yıllık izinlerine ek olarak beş gün özel izin hakkı tanıyor. Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi ve sigarayı bırakmayı düşünen herkese destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Protel'in kurucusu Metin Arghan, “Sigara bırakmak sadece bireysel değil, aynı zamanda çevremiz ve toplumumuz için de büyük bir adım. Bu kapsamda, sigara kullanmayan veya bırakan çalışanlarımıza yıllık izinlerine ek olarak fazladan beş gün izin hakkı tanıyoruz. Şirket içinde daha pozitif, enerjik ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Sağlıklı yaşamı destekleyen bu özel izin hakkının sigarayı bırakmayı düşünenler için de önemli bir motivasyon kaynağı olmasını hedeflediklerini belirten Arghan, günün yoğun temposunda insanların sağlıklarını çoğu zaman ikinci plana atabildiğini söyledi. Ancak çalışma arkadaşların sağlığının önceliklerin başında geldiğini belirtti.