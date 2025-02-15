DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stant ile vatandaşlara sigaranın insan sağlığına olan zararları anlatıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerimizce Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde farkındalık stanttı açıldı. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz sağlık yöneticileri ile birlikte Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle açılan farkındalık standımızı ziyaret etti. Standı ziyaret eden vatandaşlara dağıtılan el broşürleri eşliğinde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlar konusunda bilgilendirilmede bulunuldu. Sigarayı bırakmaları yönünde ikna çalışması yapan görevliler ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, ve Sağlık Müdürlüğüne bağlı sigara bırakma polikliniklerinin tanıtımı konusunda bilgi paylaşımında bulunarak karbonmonoksit ölçümü yaptılar.