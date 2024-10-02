Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi girişimsel radyolojik (biyopsi) işlemlerin ardından sigara bıraktırma polikliniği ile yeni bir sağlık hizmetini daha hayata geçiriyor.

Hastane bünyesinde açılacak olan sigara bıraktırma polikliniği hakkında konuşan Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aykut Özturan, “Sigara ve nikotin bağımlılığı tedavi edilmesi mümkün bir sağlık problemidir. Sigara ve tütün ürünleri başta akciğer olmak üzere pek çok organı olumsuz etkileyerek insan sağlığını tehdit etmektedir. Biz de sigaraya bağlı hastalık riskini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için sigara ile mücadelelerinde vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla sigara bıraktırma polikliniğimizi açıyoruz” dedi.

5 kişiden 1’i tütün kullanıyor

Sigara bıraktırma polikliniği sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Selen Ala Çıtlak ise “Yetişkin nüfusta yaklaşık her 5 kişiden 1’i tütün ürünü kullanıyor. Dünya genelinde her yıl 8 milyondan fazla kişiyi sigara ve ilişkili hastalıklardan dolayı kaybediyoruz. Biz de halk sağlığını tehdit eden sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızın bağımlılıkla mücadelelerinde artık yanlarındayız” diye konuştu.

11 Ekim’de hasta kabulüne başlayacak olan sigara bıraktırma polikliniği için vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilecekler.