Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhan Köksal, sigarayı bırakma konusunda bağımlıların cesaretlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Nurhan Köksal, Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Köksal, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında sigara tiryakileri için, atılabilecek en önemli adımlardan biri olan ‘sigarayı bırakma’ konusuna bağımlıları bırakma konusunda cesaretlendireceğiz. Sigara, dünya genelinde önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelir. Kalp hastalıkları, inme, akciğer kanseri ve KOAH gibi birçok ciddi hastalığın temel nedenlerinden biridir. Ancak iyi haber şu ki; sigarayı bırakmak, sağlığınızı iyileştirmek için atabileceğiniz en güçlü adımdır. Nikotin bağımlılığı, birçok bağımlılıktan daha güçlü bir etkiye sahiptir. Beyindeki ödül merkezini etkileyerek güçlü bir bağımlılık döngüsü oluşturur. Bu nedenle sigarayı bırakmak bazen alkol veya madde bağımlılığını bırakmaktan daha zor olabilir. Ancak zor olması imkânsız olduğu anlamına gelmez" dedi.

Prof. Dr. Nurhan Köksal, sigarayı bırakma konusunda şu bilgileri verdi:

"Sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuzda meydana gelen olumlu değişiklikler neredeyse anında başlar: İlk 20 dakikada kan basıncı ve nabzınız normale döner. 12 saat içinde kandaki karbonmonoksit seviyesi düşer. 1 yıl içinde kalp hastalığı riski yüzde 50 azalır. 5 yıl sonunda inme riski, hiç sigara içmemiş biriyle aynı seviyeye gelir.

Peki, nasıl başarabilirsiniz?

Net bir karar verin: Sigarayı bırakma nedenlerinizi yazın ve bu kararı bir hedef olarak belirleyin.

Destek alın: Ailenizden, arkadaşlarınızdan veya profesyonel sağlık desteğinden yararlanın.

Tetikleyicileri belirleyin: Sigara içme isteğinizi artıran durumları tespit ederek alternatif yollar geliştirin.

Profesyonel yardım: Nikotin yerine koyma tedavileri, ilaçlar ve danışmanlık hizmetleri bu süreçte size yardımcı olabilir. Unutmayın, sigarayı bırakmak bir süreçtir ve her deneme sizi başarıya bir adım daha yaklaştırır. Önemli olan vazgeçmemek ve her yeni günü sağlığınız için bir fırsat olarak görmektir. Kendiniz ve sevdikleriniz için sağlıklı bir gelecek oluşturma yolunda cesur bir adım atın."