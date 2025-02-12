DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akçakoca yurdunda sigara kullanan öğrencilere, "Sigarayı bırak, kendine bir şans ver" etkinliği gerçekleştirildi.

Ülke genelinde sigara bağımlılarına yönelik çeşitli etkinlikler devam ederken, Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görerek Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde barınan öğrencilere de sigara bağımlılığı ile ilgili etkinlik gerçekleştirildi. Sigara bağımlılığı ve zararları ile ilgili pano hazırlanırken, sigara kullanan öğrencilere bilgilendirme çalışması yapıldı.

"Sigarayı bırak, kendine şans ver" adında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler sigaranın zararlarını detaylı şekilde öğrenmiş oldu.