Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla sigara bağımlılığı konusunda bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikle çalışanların, sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini daha iyi anlamaları amaçlandı.MANİSA (İGFA) - Etkinlik kapsamında, sigaranın zararları hakkında bilgilendirme yapılırken çalışanların kendi sağlık durumlarını daha yakından görmelerine imkan tanıyan uygulamalar da gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 128 çalışanına, solunum testi yapıldı. Katılımcılar, bu testle sigara kullanımının akciğer fonksiyonları üzerindeki zararlarını somut bir şekilde görme imkanı buldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, Şube Müdürü Bilal Öztürk ve Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri Ayşe Doğru Özer, Recep Zümbül, Levent Çapur, Ozan Ağzı Ballı ve Yüksel Polat’ın katıldığı etkinlikte, sigara bırakma sürecine destek olacak uygulamalar da anlatıldı.

Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Çalışmalara Devam Edeceğiz

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Sigaranın hem bireysel hem de toplumsal sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve çalışanlarımızı sigara bırakmaya teşvik etmek istiyoruz. Onları bu konuda bilinçlendirmek istedik” diyerek Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlıklı yaşamı destekleyen farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Sigarayı Bırakmak İsteyenlere Çağrı

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sigarayı bırakmak isteyenlerin ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden 7 gün 24 saat iletişim kurarak destek alabileceğini ifade etti.