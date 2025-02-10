Sinop’ta, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri çerçevesinde Yeşilay Sinop Şubesi tarafından sigaranın ölümcül izlerine dikkat çekmek amacıyla temsili olay yeri sahnesi oluşturuldu.

Sinop’ta sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara, Mahmut Kefevi Yurdu ve Atatürk Devlet Hastanesi’nde "olay yeri" canlandırmasıyla dikkat çekildi. Yeşilay Sinop Şubesi tarafından olay yeri inceleme temasıyla hazırlanan özel parkurda sigaranın insan sağlığı üzerindeki ölümcül etkileri gözler önüne serildi. Şeritlerle çevrili alanlarda sigaranın yol açtığı hastalıklar ve sonuçları anlatıldı. Etkinlik, özellikle gençler arasında bilinç oluşturmayı ve tütün kullanımına karşı farkındalığı artırmayı hedefledi.

Etkinlik çerçevesinde delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla "olay yeri" canlandırması yapıldı. Notlarda tütün kullanımına bağlı gırtlak kanseri, felç, KOAH, inme ve kalp krizi nedeniyle ölüm gibi sigaranın zararlarının vurgulandığı uyarıcı yazılar yer aldı. Ayrıca, vatandaşlara sigaranın zararları ve nasıl bırakılacağı el broşürleri dağıtıldı.