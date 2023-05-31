Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde ‘Dünya Tütünsüz Yaşam Günü’nde sigara ve tütün ürünlerinin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek için izmarit toplandı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Yaşam Günü"nde sigara ve tütün ürünlerinin çevreye verdiği zarara dikkat çekildi. İlçe Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilçenin çeşitli bölgelerinde izmarit toplandı. Sağlık çalışanları, polis, jandarma ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte binlerce izmarit toplandı.

“Amacımız insanlara izmaritlerin yere atmamasını hedeflemek”

Sigaranın zararlarına dikkat çekmek istediklerini belirten Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Anıl Kutlubay, “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Yaşam Günü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl kutlanmaktadır. Biz, dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon, Türkiye’de ise 100-150 bin arası ölüme sebebiyet veren tütün kullanımının çevre verdiği zararları dikkat çekmek için izmarit toplama etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız insanlara izmaritlerin yere atmamasını hedeflemek” dedi.