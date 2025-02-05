Tekirdağ’da düzenlenen seminerde sigara ve kansere yönelik bilgiler aktaran uzmanlar, farkındalık oluşturdu.

Muratlı Kaymakamlığı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Yeşilay Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ YEDAM işbirliği ile organize edilen Kanser ve Sigara Semineri, Muratlı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü ve 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Dr. Beyzanur Törün’ün sunuculuğunu üstlendiği programda, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin açılış konuşmasını yaparak; sağlıklı birey, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum vurgusu yaptı.

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak için öncelikli olarak temiz çevreye işaret eden Dr. Zengin; havayı, suyu, toprağı, ormanları, yeşil alanları ve denizleri korumanın önemine de vurgu yaptı.

Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise programın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek; bir kanser hastasının tedavisi için 1 milyon dolar gibi bir rakamın harcandığını, kanser hastalığı ve bağımlılıklar yüzünden gerçekleşen harcamaların çok astronomik rakamlara ulaştığını belirtti.

Ardından konuşan Namık Kemal Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Levent Cem Mutlu, tütünün tarihçesinden başlayıp bugünlere kadar bağımlılıkların nasıl oluştuğunu anlattı. Tütün bağımlılığından kurtulmanın yollarına da işaret eden Prof. Dr. Mutlu, Türkiye’deki tütün tüketimin son yıllarda arttığını söyledi ve tütünün içerisinde 7 bin den fazla kimyasal madde ve 70 kanserojen maddenin bulunduğunu açıkladı.

Sigaranın akciğerlerde, hava yollarında iltihaplanmaya neden olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Levent Cem Mutlu, bunun da akciğer hastalıkları ve akciğer kanserine yol açabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Mutlu, nikotinin yoksunluk belirtilerini ise; sinirlilik hali, konsantrasyon bozukluğu, iştah artışı, depresyon, uykusuzluk/uykuya eğilim, yorgunluk, baş ağrısı, ağır kuruluğu ve ağır yaraları olarak sıraladı.

Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu tarafından Namık Kemal Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Levent Cem Mutlu’ya çiçek takdimi gerçekleştirildi.

Ardından sırasıyla Namık Kemal Üniversitesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Avcı, Tekirdağ Kanser ile Mücadele ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Saniye Irmak Okal, Tekirdağ Yeşilay Şubesi Başkanı Zafer Soykırlı ve YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Öksüz tarafından sunum yapıldı.

Salon girişine kurulan stantlarda Yeşilay Muratlı Temsilcisi Eyüp Pakyürek ve Muratlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.