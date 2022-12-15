Kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar pek çok hastalığın tetikleyicisi olarak öne çıkan sigara ve alkol kullanımı ile ilgili 3,4 milyon insan üzerinde bilimsel araştırmalar yapıldı. Araştırma sonucunda bu alışkanlıkları potansiyel olarak etkileyen 3 bin 500’den fazla genetik varyasyon tespit edildi.

Kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar pek çok hastalığın tetikleyicisi olarak öne çıkan sigara ve alkol kullanımı ile ilgili 3,4 milyon insan üzerinde bilimsel araştırmalar yapıldı. Araştırma sonucunda bu alışkanlıkları potansiyel olarak etkileyen 3 bin 500’den fazla genetik varyasyon tespit edildi.

Toplum sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden biri olarak görülen sigara ve alkol alışkanlığı üzerine Miryam Naddaf tarafından bir makale hazırlandı. Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre sigara ve içki alışkanlığını potansiyel olarak etkileyen 3 bin 500’den fazla genetik varyasyon mevcut. Bu sonuç; Afrika, Amerika, Doğu Asya ve Avrupa kökenli yaklaşık 3,4 milyon insanın dahil edildiği bir çalışmanın sonunda ortaya çıkarıldı. Ancak, çalışmanın özellikle tütün türevlerinin kullanımının oldukça yoğun olduğu Orta Doğu bölgesini içermemesi Nature editörleri tarafından önemli bir eksiklik olarak yorumlanarak bölge ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’in uzman görüşüne başvuruldu.

2020’de hazırladığı “Kıbrıs Türk Nüfusunda Serotonin Taşıyıcı 5-HTTVNTR Varyantı ile Psikoaktif Madde (Nikotin) Kullanımı Arasındaki Güçlü İlişki” çalışması Current Drug Metalolism’da yayımlanan Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, nikotin bağımlılığı, nörobiyolojik, çevresel ve genetik faktörlerin etkileşimi ile ilgili bölgedeki ilk çalışmalardan birine imza atmıştı.

2020’de imza attığı çalışmanın, Kıbrıs Türk popülasyonunda sigara içme davranışı ile ilişkili genetik varyasyonları araştıran ilk genetik epidemiyoloji araştırması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Bu çalışmanın çıktılarına dayanarak, sigara bağımlılığında koruyucu hekimlik adına tüm dünya nüfusunu kapsayacak genom boyu ilişkilendirme çalışmaları tasarlanmalı önerisinde bulunmuştuk. Nature’da yayımlanan araştırma ile bu önerimizin hayata geçmesi ve bu çalışma için tarafımdan uzman görüşü alınması, ülkemizde yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların dünyada gördüğü karşılığı ortaya koyması açısından son derece önemli” ifadesini kullandı.