Antalya’da jandarma arama yaptığı esnada aracından inerek içerisinde uyuşturucu madde bulunan sigara paketini yere atıp üzerine basan şüpheli, ekiplerin gözünden kaçmadı. Pakette yapılan incelemede esrar ve kurutulmuş bitki parçaları olduğu belirlendi.

Antalya’da jandarma arama yaptığı esnada aracından inerek içerisinde uyuşturucu madde bulunan sigara paketini yere atıp üzerine basan şüpheli, ekiplerin gözünden kaçmadı. Pakette yapılan incelemede esrar ve kurutulmuş bitki parçaları olduğu belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kumköy bölgesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat JASAT timleri tarafından yol kontrolü uygulandı. Kontroller esnasında park halindeki bir araçta bulunan Y.K’nın tedirgin şekilde araçtan uzaklaşıp yere attığı sigara paketinin üzerine bastığını gören ekipler, paketi kontrol ettiklerinde içerisinde esrar ve kurutulmuş bitki parçaları tespit etti. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada ise ruhsatsız tabanca ve şarjör içerisinde fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.