En sık görülen kanser türlerinden biri olan mesane kanserinde en önemli risk faktörünün sigara içmek olduğuna ve erken evrelerin genellikle belirti vermediğine dikkat çeken Ürolog Doç. Dr. Şevket Tolga Tombul, “İdrarda yanma ve kanama, sigara kullanım öyküsü durumlarında üroloji uzmanına başvurulması mesane kanseri erken tanısı için önemlidir” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Şevket Tolga Tombul mesane kanserinin, idrarın depolandığı ve vücuttan atıldığı organ olan idrar kesesi yani mesanedeki hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle kendini belli eden bir kanser türü olduğunu ifade etti. Mesane kanserinin genellikle mesane iç yüzeyini döşeyen hücrelerde, nadiren de olsa diğer hücre türlerinden kaynaklandığını sözlerine ekledi. Mesane kanserinin, dünya çapında en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna işaret eden Doç. Dr. Tombul; “Çevresel etkiler, yaşam tarzı ve genetik yatkınlık gibi birçok faktöre bağlı olarak mesane kanseri batı ülkelerinde daha yüksek oranlarda rastlanırken, Asya ve Afrika gibi bölgelerde daha düşük oranlarda görülür. Mesane kanseri, erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha yaygın olduğu biliniyor. Bununla birlikte, kadınlarda da mesane kanseri görülme oranı artmaktadır, bu artıştaki önemli nedenlerden biri kadınlarda sigara kullanım oranın artması olduğu düşünülüyor. Mesane kanserinin yaşla da ilişkisi var; genellikle orta yaşlı ve yaşlı bireylerde daha sık görülür. İleri yaş, mesane kanseri riskini artıran bir faktördür” diye konuştu.

"En önemli risk faktörü sigara içmek”

Dünyada 7. en yaygın kanser türü olan mesane kanserinin gelişiminde en önemli risk faktörünün ’sigara’ içmek olduğunun altını çizen Doç. Dr. Tombul; “Sigara içenlerde mesane kanseri riski daha yüksektir. Diğer risk faktörleri arasında kimyasal maddelere (örneğin aromatik aminler) maruz kalma, mesane enfeksiyonları, radyasyon tedavisi ve bazı mesane hastalıkları yer alır. Kimyasal maddelere maruz kalan meslekler (örneğin boya sanayii, tarım, metal işleme) mesane kanseri riskini artırabilir” dedi.

“Bu belirtilere dikkat edin”

Mesane kanserinin başlıca belirtilerini ’sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı veya yanma hissi, kanlı idrar, idrar yapma sıklığında artış’ olarak sıralayan Doç. Dr. Tombul, en yaygın başvuru sebebinin idrarda ağrısız, pıhtılı gözle görülür kanama ve idrarda yanma olduğunu söyledi. Mesane kanserinin erken evrelerde genellikle semptomsuz olabileceğini belirten Doç. Dr. Tombul bu nedenle düzenli tıbbi kontrollerin önemine değindi. Teşhisin genellikle idrar analizi, görüntüleme testleri (ultrason, BT taraması, MRG) ve sistoskopi (mesanenin içini görmek için bir tüp kullanarak yapılan bir test) ile konulduğunu, kesin teşhis için biyopsi gerekebileceğini ifade etti.

“Tedavi, kanserin evresine ve hastaya göre değişiyor"

Tedavi seçeneklerinin mesane kanserinin evresine, büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değiştiğinin altını çizen Dr. Tombul, seçenekler arasında kapalı ameliyat ile tümörün kazınması sonrasında mesane içerisine verilen kemoterapi, immunoterapi, daha ileri evrede mesanenin alınması ile damardan kemoterapi ve radyoterapinin yer aldığını anlattı. Doç. Dr. Tombul, önemli olanın hastalığın erken evrede yakalanarak gerekli tedavinin başlanabilmesi olduğunu vurgulayarak, “İdrarda yanma ve kanama, sigara kullanım öyküsü durumlarında üroloji uzmanına başvurulması mesane kanseri erken tanısı için önemlidir” dedi.