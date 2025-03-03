Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, Yeşilay Haftası kapsamında ağız sağlığı için büyük tehdit oluşturan tütün kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tütün kullanımının diş eti çekilmesi, diş kaybı, ağız kanseri gibi önemli sağlık sorunlarına sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, "Sigara içenlerde ağız kanseri riski, içmeyenlere göre 8 kat daha fazladır" dedi.

Her yıl 1-7 Mart’ta kutlanan Yeşilay Haftası’nda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, tütün kullanımının bağışıklık sistemini zayıflattığını, bu durumun diş eti enfeksiyonlarına karşı vücudun savunma mekanizmalarını olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Yücel, sigara içenlerde periodontal hastalıkların daha erken yaşlarda başladığını ve ilerlemesinin daha hızlı olduğunu belirtti.

"Sigara içenlerin diş kaybı fazladır"

Tütün kullanımının, dişleri çevreleyen destek dokuların zayıflamasına yol açarak diş eti çekilmesine ve dişlerin uzun vadede ağızda kalma süresinin kısalmasına neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, "Tütün ağızda plak birikimini artırır, diş etlerinde iltihaplanmalara yol açar ve diş kaybına neden olan en önemli faktörlerden biridir. Sigara içen bireylerin diş kayıpları daha fazladır. Ayrıca, sigara içmenin diş tedavilerinin iyileşme sürecine de olumsuz etkileri bulunuyor" diye konuştu.

Ağız kanseri riskine karşı uyarı

Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, tütün kullanımının ağız kanserinin en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"İçeriğindeki toksik ve kanserojen maddeler, ağız dokularında hücresel hasara yol açarak kanser gelişme riskini artırır. Sigara içen bireylerde ağız kanseri riski, içmeyenlere göre yaklaşık 8 kat daha fazladır. Sigara içen bireylerde iyileşme süreci de yavaşladığından, erken teşhis ve düzenli diş hekimi kontrolleri hayati önem taşır."

"Sigara bırakıldığında diş kaybı riski azalıyor"

Tütün kullanımının terk edilmesinin ağız ve diş sağlığı üzerindeki önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, "Sigara içmenin bırakılması, diş eti hastalıklarının ilerlemesini durdurabilir ve diş kaybı riskini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, düzenli diş hekimi kontrolleri, ağız hijyenine dikkat edilmesi ve sağlıklı bir beslenme düzeni de diş eti sağlığını korumada önemli rol oynar" dedi.

"Sağlıklı ağız, sağlıklı yaşamın temelidir"

Ağız sağlığını korumanın ve diş kayıplarını önlemenin genel sağlık için kritik bir unsur olduğunu vurgulayan ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, "Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir yaşamın temelidir" diyerek Yeşilay Haftası’nda tütün kullanımıyla mücadeleye dikkat çekti.