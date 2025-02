Türkiye’de bir çok hastalığın sebebi olarak ortaya çıkan sigara kullanımının 10 yaşa kadar düştüğünü belirten uzmanlar, sigaranın sinsi zararları olduğunu dikkat çekerek, ağıza alındığından itibaren 5-10 saniye içerisinde beyine gittiğini, kan akımına geçtiğini, ağızda değişiklikler yaptığını ve zehirin yavaş yavaş biriktiğini belirtti.

Sigarayı bırakmanın yaşam tarzı değişikliği olduğuna dikkat çeken Selçuklu 3 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğinde görevli Uzman Doktor Havva Ulu, sigarayı bırakmak isteyen kişiye uygulanan aşamaları sıraladı. Uzman Doktor Havva Ulu, sigara bırakmak isteyen kişilere Sağlık Bakanlığının ücretsiz ilaç verdiğini kaydederek, "Kişi öncelikle kafasına koyması gerekiyor ki, belki birkaç ay sonra yavaş yavaş beyinde de şekillendikten sonra irade de tabii devreye giriyor. Biz gelen hastalarımızda, sigaranın bağımlılık derecesini ölçtüğümüz bir ölçeğimiz var, buna göre hastaların bağımlılığına bakıyoruz. Ona göre tedavi yöntemleri belirliyoruz. Sağlık Bakanlığının karşıladığı ilaçları ise ücretsiz verebiliyoruz ya da belki kişinin ilaç kullanması uygun olmuyor, başka hastalıkları olabiliyor, ona göre nikotin replasman tedavisi yapabiliyoruz. Motivasyonel görüşme çok önemli, hastanın isteği önemli. Yaşam tarzı değişikliğidir sigara bırakmak aslında. Öncelikle bu yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor her şeyde olduğu gibi" dedi.

"Ölmüyor olabilirsiniz ama maalesef birçok hastalık gibi öldürmüyor, süründürüyor"

Sigara bırakmamak için farklı bahanelere yönelen kişilerin ilerleyen dönemlerde büyük sorunlarla karşılaştığına dikkat çeken Uzman Doktor Ulu, "İnsanların tabii o bırakmayayım dedikleri zaman çok önemli düşünce şu olabiliyor; sigara içen de ölüyor, içmeyen de ölüyor. Hiç kimse sigara içip genç yaşta ölüyor diye bir şey yok. Sigara maalesef sinsi bir şey ve uzun yıllara dağılan bir sorun. Her içtiğimiz sigara ağzınıza aldığımız andan itibaren zararları başlıyor. 5-10 saniye içerisinde beyine gidiyor, kan akımına geçiyor, ağzımızda değişiklikler yapıyor. Dolayısıyla o zehir yavaş yavaş birikiyor. Bir ağacın dallarını düşünün o küçük dallardan başlıyor ana dala kadar gidiyor. 40 yaşa kadar belki hiçbir bulgu vermiyor. Hele de spor yapıyorsanız, koşuyorsunuz, tabii kalktığınızda öksürükler oluyor, hayat kaliteniz düşük. İşte günde 1 paket içiyorsanız en az yarım saat ya da 1 saatinizi sigaraya veriyorsunuz, onun yerine daha farklı güzel bir alışkanlığa verebilirsiniz. Bu alışkanlık sizi çok daha güzel yerlere getirebilir. Dolayısıyla ilk etapta kendi sağlığınız, bugün öldürmedi ama yarın öldürmeyeceğini göstermez. Her gün her içtiğiniz sigara size zarar vererek gidiyor. Bunun için bırakmalısınız. Ölmüyor olabilirsiniz ama maalesef birçok hastalık gibi bu da öldürmüyor, süründürüyor. En önemli neden yüzde 85 - 90 akciğer kanseri, KOAH. İnsanların nefes nefese kaldığı durumları çok görebiliyoruz, hatta artık oksijen tüpsüz tuvalete gidemeyen insanlar, bunun en önemli nedeni sigara" şeklinde konuştu.

"Sigara kullanımına başlangıç maalesef 10-11 yaşa kadar düştü"

Sigara kullanım yaşının son yıllarda giderek düştüğüne dikkat çeken Uzman Doktor Ulu, "Sigara kullanımına başlangıç maalesef 10-11 yaşa kadar düştü. Bunların en büyük nedeni birincisi tabii ailede aldığı temel, kültür, eğitim çok önemli. Diğer taraftan arkadaş çevresi, çocuk bir boşlukta oluyor. Yararlı bir alışkanlık elde edememiş oluyor. Okullarda biz bunun eğitimini versek, faydalı alışkanlıklar, spordur, kitap okuma, resim, değişik kültürel faaliyetlerle o çocuğu biz dolu dolu doldurmuş olabilsek, tabii burada eğitmenlere çok önemli rol düşüyor, çocuk o boşluğu hissetmeyecek. Ne ailede hissedecek ne okul çevresinde hissedecek. Dolayısıyla zaten onun faydalı alışkanlıkları onu ileriye götüreceğini biliyor, öyle bir boşluk hissetmediği için olmayacak. Ama maalesef hem ailede hem de eğitim çevresinde o boşluğu hisseden çocuk biraz da arkadaşlarının ‘ya iç ne olacak’ ya da kendi benliğini ortaya koyma, egosunu tatmin etme gibi, aynı nikotin de diğer uyuşturucu maddeler de maalesef çok küçük yaşta, zaten neredeyse eroin kadar da zararlı, bağımlılık da yapıyor. Eğitim hem ailede hem okulda çok önemli" ifadelerini kullandı.

"İki günlük o stresin yerine bir şeyler koymak, onun eksikliğini doldurmak önemli"

Sigara bırakma merkezinden destek alarak sigarayı bırakan Mustafa Angı ise, "Sigara bırakmaya aslında 6 ay önce karar verdim ama çok etkili olmadı. Daha sonrasında biraz bu sigara bırakma merkezlerine ön yargım vardı diyebilirim. Birçok prosedür var, ben şahsım adına prosedürleri çok seven birisi değilim. Ama bir diyet kontrolünde hocam bana ‘buraya kadar geldiniz, isterseniz bir görüşün’ dedi. Zaten niyetim vardı, öylelikle başladık. Ben bırakmak istiyorum dedim. Hocam sağ olsun tetkikleri yaptı. Prosedür ve ilerleyişi bana anlattı. Sonrasında ben bırakacağımı çok düşünmüyordum işin açıkçası ama bıraktık çok şükür. Sigarayı bıraktıktan sonra 2 gün beni ciddi anlamda strese soktu. O esnada da evi boya yapıyordum ve o benim biraz stresimi aldı. 2-3 günlük o stresin yerine bir şeyler koymak önemli. Çünkü gerçekten ciddi anlamda stres oluşturuyor" diye konuştu.