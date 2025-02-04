UNESCO ve Cittaslow unvanlarıyla dünya mirası kabul edilen tarihi kent Safranbolu’da, çevreyi kirletenlere para cezası verilecek.

Safranbolu Belediyesi, yere izmarit atılmasını önlemek amacıyla 831 TL idari para cezası uygulamaya başladı. Uygulama kapsamında zabıta ekipleri kent genelinde uyarıcı broşürleri vatandaşlara dağıtarak yerlere sigara izmariti ve çöp atılamaması konusunda uyarılarda bulundu. izmarit ve çöp atanlara yönelik ise 4207 Sayılı Kanunun 5/1 Maddesine göre 831 TL cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. Zabıtanın uyarı broşürü dağıttığı bazı vatandaşlar, cezanın en az bin TL olması yönünde teklifte bulunması ise dikkat çekti. Ekipler, çevreye duyarlılığı arttırmak adına yerlere, sigara izmariti, tütün kağıdı, çekirdek kabuklarının atılmasının önlenmesi için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Şimdilik vatandaşlarımıza ilk etapta uyarılarda bulunarak broşürler dağıtıyoruz. 2025 yılı için belirlenen ceza miktarı 831 TL. İzmarit ve çekirdek kabuğu atanları tespit ederek bundan sonra cezai işlem uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ise, uygulamanın tarihi kenti daha temiz ve yaşanabilir kılmak için hayata geçirildiğini belirterek, "UNESCO ve Cittaslow kentine yakışır bir çevre bilinci oluşturmalı, Safranbolu’yu geleceğe tertemiz bir miras olarak taşımalıyız" dedi. Başkan Köse, alınan bu karar sayesinde artık Safranbolu’nun sokaklarının çok daha temiz kalacağına inandığını vurguladı.