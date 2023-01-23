Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 27 bin 400 bandrolsüz makaron ve sigara sarma makinası ele geçirildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 27 bin 400 bandrolsüz makaron ve sigara sarma makinası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesinde E.B isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde iyapılan aramada sigara sarma makinası ile makinenin çalışmasını sağlayan tekerlekli kompresör, 27 bin 400 bandrolsüz makaron ve bir kilogram 700 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, E.B. hakkında adli işlem başlatıldı.