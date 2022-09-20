Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, kişinin sigara içmemesine rağmen pasif içici olarak bulunduğu ortamda maruz kaldığı dumanların cildi olumsuz etkilediğini söyledi.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, kişinin sigara içmemesine rağmen pasif içici olarak bulunduğu ortamda maruz kaldığı dumanların cildi olumsuz etkilediğini söyledi.

Dalmış, sigara tüketimi ve dumanının cildin üzerinde bıraktığı olumsuz izlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kişinin sigara içmemesine rağmen, sigara içilen ortamda dumana maruz kalmasının gözeneklere olumsuz etkiler bıraktığını kaydetti. Bir başkasının sigarasından çıkmasına rağmen dumanın kişinin cildini yıprattığını vurgulayan Dalmış, sigara dumanındaki kimyasal maddelerin direkt gözeneklere işlediğini ifade etti. Dalmış, “Bu toksinler vücudunuzun hücreleriyle temas ettiğinde cildinize yumuşaklık veren ve direnç kazandıran yapıyı bozup, erken yaşlanmayı tetikler. Bu durum cilt yapısının kendini yenileme özelliğine de zarar verir. Bunun önüne geçmek için sigarasız ortamlarda kalın. Mecburi durumlarda ise iyi havalandırılan yerlere yönelin. Eve dönünce de duşa girip saçınızla cildinize bulaşmış artıkları çıkarın. Hemen ardından da, C ve E vitaminleri içeren antioksidan özellikli bir nemlendirici kullanın” dedi.