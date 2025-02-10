Sigaranın ağız ve diş sağlığı üzerinde çok sayıda olumsuz etkisi bulunuyor. Sigara bırakmanın ise oldukça zorlu bir süreç olduğu konusunda hemfikir olan uzmanlar, kararlılıkla devam edildiğinde başarının mümkün olduğunu belirtiyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi, sigarayı bırakmayı düşünen bireylerin bir uzman yardımı alarak süreci daha kolay atlatabileceğini ifade etti. Ayrıca, sigaranın diş eti sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Sigaranın, diş eti hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi, tütün çiğneme, puro, pipo ve nargile kullanımının da benzer etkilere sahip olduğunu ifade etti. "Sigara, diş eti sağlığını olumsuz etkiliyor. Bunun temel nedenleri arasında, diş eti kan akımını azaltması, savunma hücrelerini zayıflatması, yara iyileşmesini geciktirmesi ve doku yıkımına neden olan iltihabi ürünlerin artması bulunuyor" açıklamasını yaptı.

"Diş lekelenmeleri, ağız kokusu da sigaranın olumsuz etkileri arasında"

Ayrıca sigaranın sadece diş eti sağlığını değil, kanser ve kalp-damar hastalıkları gibi sistemik rahatsızlıkları da tetiklediğini belirten Prof. Dr. İpçi, sigara kullanımının sosyal hayatta da olumsuz etkilere yol açtığını vurguladı. Diş lekelenmeleri, ağız kokusu, diş kaybı, diş eti hastalıkları ve hatta ağız kanseri gibi ciddi problemler sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

"Periodontal tedaviye olan yanıtı zayıflatır"

Sigara kullanımının periodontal tedaviye olan yanıtı zayıflattığına da dikkat çeken Prof. Dr. İpçi, sigara içen bireylerde hastalığın daha şiddetli seyretmesine rağmen, diş eti kanamasının daha az görüldüğünü belirtti. Bu nedenle, sigara içen bireylerin diş hekimi muayenelerini daha sık yaptırmaları erken teşhis ve tedavi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaranın da benzer olumsuz etkilere neden olduğunu aktardı.

Sigarayı bırakmak için ipuçları

Sigaranın bırakılmasının hem hastalıkların ilerlemesini yavaşlatacağını hem de tedaviye olan yanıtı olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Prof. Dr. İpçi, sigarayı bırakmayı düşünen bireylerin "sigara bırakma programlarına" yönlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Sigara bırakma kararı için hiçbir zamanın geç olmadığını da vurgulayarak, "Sigarayı bıraktığınız anda, tüm hastalık riskleri azalmaya başlar. Bunun için, öncelikle sigarayı neden bırakmak istediğinizi belirleyerek bir liste hazırlayın. Daha sonra, sigarayı bırakma tarihini net bir şekilde belirleyerek, bu tarihe sıkı sıkıya uyum sağlayın" önerisinde bulundu.

"Daha sık diş fırçalamak, sigara içme isteğini azaltır"

"Diş hekiminiz, tıp doktorunuz, aileniz ve arkadaşlarınızdan destek almak da bu süreçte çok önemlidir" diyen Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi, vücudun nikotinsiz yaşama adapte olabilmesi için bir uzmandan ilaç ya da alternatif tedavi önerisi de alınabileceğini hatırlattı. İpçi, sigara bırakmaya yardımcı olabilecek diğer önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Spor yapmak, yeni hobiler edinmek, şekersiz sakız çiğnemek ve dişleri daha sık fırçalamak sigara içme isteğini azaltmada etkili yöntemler arasında yer alıyor. Sigara içilen ortamlardan ve sigarayı hatırlatan nesnelerden uzak durun. Sigara içme isteği geldiğinde, derin nefes alıp vermek, su içmek ya da farklı bir aktiviteye yönelmek bu isteğin hızlı bir şekilde azalmasını sağlayacaktır."