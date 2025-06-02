Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlara umut oluyor.

Yüzyılın en büyük salgını olarak tanımlanan tütün kullanımı, hem dünyada hem de Türkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sigarayı bırakmak isteyen bireyler için hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği, kişiye özel yöntemlerle tütün bağımlılığıyla mücadele ediyor. Poliklinikte görev yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Korkmaz, yardım alınmadan da sigaranın bırakılabileceğini ancak profesyonel destekle bu sürecin çok daha kolay atlatıldığını söyledi.

Sigarayı bırakmak isteyen bireylere özel yöntemler belirlendiğini ifade eden Dr. Korkmaz, "Tütün ve tütün ürünlerini kullanan hastalarımız polikliniğimize ilk başvurduğunda önce anamnez ve hikayelerini alıyor, ardından bağımlılık testlerini uyguluyoruz. Bağımlılık düzeyine göre fizik muayene yapıp verileri Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Merkezine kaydediyoruz. Hastanın yaşı, cinsiyeti, kronik hastalıkları ve kullandığı ilaçlar dikkate alınarak hasta ile birlikte en uygun bırakma yöntemine karar veriyoruz" dedi.

Dr. Korkmaz, uygulanabilecek tedavi seçenekleri hakkında da bilgi vererek, "Mevcut yöntemler arasında psikososyal destek ve farmakolojik tedavi yer alıyor. Hasta ile birlikte bırakma günü belirleniyor ve bu sürecin her aşamasında hastayı yakın takibe alıyoruz. Böylece hastanın karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebiliyoruz" diye konuştu.

Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuruların Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yapıldığı belirtildi.