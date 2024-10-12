Sivas Numune Hastanesinde Romatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Emin Derin, 12 Ekim Dünya Artrit Günü ile dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Artritin eklem iltihabına verilen genel bir isim olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Derin, “Artrit eklemlerde kendisini ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ile belli eder. Doğru tanı ve tedavi edilmezse eklem harabiyetine neden olabilir. Toplumda bilinenin aksine romatizmal hastalıklar ve artritler daha çok 50 yaşından önce görülmektedir. Hangi durumlarda iltihaplı artrit düşünülebilir diye soracak olursak; eklemde sabah katılığı, hareketle azalan ağrı, şişlik gibi özellikler iltihaplı romatizmalarda görülürken iltihaplı olmayan artritte (osteoartrit yani kireçleme) bu durum hareketle ve eklemi kullandıkça artan ağrı şeklindedir. 6 haftadan uzun süren artritlere kronik artrit denilmektedir. Artrite sebep olacak birçok hastalık vardır. 150’den fazla romatizmal hastalık tanımlanmıştır. Eklem tutulum sayısı, yerleri, özellikleri hastalıklara göre değişebilmektedir. Örnek verilecek olursa toplumda en sık görülen iltihaplı artrit sebebi romatoid artrittir. Romatoid artrit en çok el parmak ve bilek eklemlerini tutarken, ülkemizde ve özellikle şehrimizde sık görülen Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) daha çok kalça ve diz gibi büyük eklemleri tutabilmektedir. Romatizmal hastalıklar ön planda eklemi tutmuş olsalar da, deri, böbrek, göz, akciğer gibi birçok organı da etkileyebildiğini unutmamak gerekir. Bu farklılıklar doğru tanı ve tedavi açısından gerekli ve önemlidir. Günümüzde oldukça etkin tedaviler mevcut olup romatizmal hastalıklar kontrol altında tutulabilmektedir” dedi.

Sigaranın Romatoid artritin gelişiminde önemli bir etken olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Derin, “Romatizmaların net sebebi belli değildir. Genetik ve çevresel faktörler olarak söyleyebiliriz. Elimizde değiştirilebilen en önemli çevresel etken sigaradır. Sigaranın romatoid artrit gelişimine sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca sık gündeme gelen kaplıca tedavisi de aktif iltihaplı dönemde önerilmemektedir. Doğru tanı, doğru ve eksiksiz tedavi için romatoloji polikliniklerimiz halkımızın hizmetindedir. Tüm halkımıza sağlıklı ve artritsiz bir yaşam diliyorum” dedi.