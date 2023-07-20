Antalya’da sıfır otomobil satışı gerçekleştiren bir bayinin el altından ücret alarak kendisini de dolandırmaya çalıştığını belirten Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Otomobilin değeri 800 bin TL, el altından da 200 bin TL istediler. Faturayı 800 bin TL kesiyorlar, aldıkları 200 bin TL faturada yok. Bunun gibi bana binlerce şikâyet geliyor” dedi. Çağlar ayrıca ikinci el otomobilini sıfırın üzerinde satmaya çalışan ve denetime takılmak istemeyen satıcıların pazarlıkları telefon aracılığıyla yaptığına dikkat çekti.

Sıfır otomobil piyasasındaki üretim ve tedarik problemlerinden dolayı ortaya çıkan arz problemini fırsat bilen bazı sıfır araba bayileri, müşterilerinden ‘uydurma gerekçelerle’ ekstra ücret istemeye başladı. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, Antalya’da bu konuda çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, denetimlere ağırlık verilmesini istedi.

“Otomobilin değeri 800 bin TL, el altından da 200 bin TL istedi”

Kendisinin de yaşadığını bir olayı anlatan Çağlar, “Kısa bir süre önce akrabalarım yüzde 90 engelli bir yakınımıza ÖTV indirimden faydalanarak otomobil almak için bayiye gitti. Bayi otomobilin olmadığını söylemiş. Bunun üzerine ismi geçen bayiye ben gittim. Çalışanlar bana aracın olmadığını söyleyince müdür beyle görüşmek istediğimi belirttim. Müdür bey gelerek önce istediğimiz otomobilin olmadığını söyledi, sonra bana 200 bin TL verirsem otomobili bulabileceğini belirtti. Önce yok dedi sonra elden 200 bin TL vermem durumunda bulabileceğini belirtti. Otomobilin değeri 800 bin TL, el altından da 200 bin TL istedi. Faturayı 800 bin TL kesiyorlar, aldıkları 200 bin TL faturaya yansımıyor. Yanlış olduğunu söyledim. Bunun üzerine sattığı otomobili 1 ay sonra yerine koyamayacağını söyledi” ifadelerine yer verdi.

“150-200 bin TL fark verdiler mi otomobil var diyorlar”

Bayilerin acilen daha sık denetlenmesi gerektiğini belirten Çağlar, “Yeni çıkan yasa çok güzel, ama denetimlere ağırlık verilirse ancak sonuç alınır. Bunun gibi bana binlerce şikâyet geliyor. Müşteri sıfır otomobil almaya gidiyor, otomobil yok diyorlar. Sonra 150-200 bin TL fark verdin mi otomobil var diyorlar. Bunu herkese vermiyorlar, şikâyetçi olmayacak kişilere veriyorlar. İlk önce bunların tespit edilmesi gerekir” açıklamasını yaptı.

“İkinci el otomobiller sıfır otomobilin üzerinde satılmaya devam ediyor”

Çağlar, “Bu işin üzerine gidilmesi gerekir. Mesela memurlarımız sivil olarak gitsin olayın farkına varacaktır. İkinci el otomobiller sıfır otomobilin üzerinde satılmaya devam ediyor. Oda olarak bize yetki versinler, biz de denetleriz. Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim yapıyor ama onlar da şikayetçi bulmakta zorlanıyorlar” dedi.

“İnternete 80 TL yazıyor telefonda 800 bin TL diyor”

Vatandaşların ilan sitelerinde ikinci el otomobillerdeki satış rakamları üzerinden denetime takılmamak için “0” rakamlarını silmesini de değerlendiren Çağlar, “Devletimiz bu sıfırları atanları direkt arayarak konuşacak. Bu iş zor değil. Örneğin vatandaş satıcıyı arayınca ’80 TL’ye araç mı var?’ cevabı alıyor. Telefonda 800 bin TL olduğunu belirtiyor. Yapılan düzenlemeler fiyatları etkilemedi, etkilemez de. Yapılması gereken önce siteler, bayiler ve korsan satıcılar üzerinde kontrolü ele geçirmek gerekir” açıklamasını yaptı.

“15 bin korsan emlakçının içerisinde 2-3 bin yabancı var”

Turizm kenti Antalya’da 6 bin üyesi olduğunu buna rağmen 15 bin korsan emlakçı olduğunu belirten Çağlar, “Benim esnafımın her türlü devlete kaydı var. Kayıtlı esnafın her attığı adım vergi olarak devletimize geri dönüyor. 15 bin korsan emlakçının içerisinde 2-3 bin yabancı var. Bunlar hiçbir şey vermeden işlem yapıyor. Bizden fazla işlem yapıyorlar. Burada hem biz hem de devletimiz kaybediyor. Sosyal medyada grup kuruyorlar, oradan alışveriş yapıyorlar. Kendi dilinden ırkından insanlara satış yapıyorlar” sözlerine yer verdi.