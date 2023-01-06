Otomobilde hükümetin matrah indirimi yapmasının ardından 70 bin liraya varan indirimler yapılmasına rağmen vatandaşlar sıfır araç bulamayınca yöneldiği ikinci el de fiyatların yüksek olması kiralık araçlara yönlendirdi. Kiralama şirketleri de artan talepleri karşılayamaz oldu.

Otomobilde hükümetin matrah indirimi yapmasının ardından 70 bin liraya varan indirimler yapılmasına rağmen vatandaşlar sıfır araç bulamayınca yöneldiği ikinci el de fiyatların yüksek olması kiralık araçlara yönlendirdi. Kiralama şirketleri de artan talepleri karşılayamaz oldu.

Pandemiyle birlikte dünya otomobil sektöründe çip sıkıntısı olduğunu bununla birlikte sıfır araç bulmakta güçlük çekildiğini, ancak Türkiye’de son dönemdeki yaşanan sıkıntının matrah düzenlemesiyle düşen fiyatlarla da alakası olduğunu belirten oto kiralama işletmecisi Ahmet Muhammet Deran, “Vatandaş da biz de sıfır araç bulamıyoruz. Bayilerde sıfır araç yok. Hep yok çekiyorlar. Vatandaş bu nedenle ikinci el araç almak istiyor ancak o da talep artışından dolayı fiyatı çok yükseldi. Vatandaş bu fiyata ikinci el araç almakta istemiyor. Araç kiralamaya geliyor ama biz de sıfır otomobil tedarik edemediğimiz için müşterilerimize araç veremiyoruz. Bir an önce sıfır araç yokluğunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Aksi durumda kimsenin işi yürümüyor” dedi.

Bir türlü otomobil alamadığını artık minibüsle devam etmek zorunda kaldığını belirten Mehmet Koçak isimli vatandaş, “Matrah düzenlemesinden sonra otomobil almaya karar verdim. Ancak sıfır otomobil bir türlü bulamadım. İkinci el araç almak istedim baktım onun da fiyatı çok yüksek bu nedenle vazgeçtim. İşim görülsün diye otomobil kiralamak istedim ama kiralık otomobil bile yok. Ortada kaldığım için dolmuşa binmeye devam edeceğiz” diye konuştu.