Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı ile Ford Otosan’ın iş birliğinde başlatılan “Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz” başlıklı proje Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı ile Ford Otosan’ın iş birliğinde başlatılan “Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz” başlıklı proje Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik Rektör Vekili Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oytun Meçik, ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kahya, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık, Ford Otosan Eskişehir Fabrikası Kamyon Lideri Namık Kemal Keskin, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Endüstri İlişkiler ve Proje Direktörü Melike Öztürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Kemal Özat ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon’un katılımlarıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, sıfır kaza projesini başlatan ilk üniversite olmanın gururu içinde olduklarını belirtirken ESOGÜ İSG Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kahya gittikçe artan iş kazası ölümlerinden bahsedip daha fazla denetim ve eğitimin gerekliliğine dikkat çekti. İş sağlığı güvenliğinin dijital dönüşümü, yeni nesil meslekler ile iş sağlığı ve güvenliğinde doğru iletişim tekniklerine ilişkin sunumların gerçekleştirildiği etkinlik, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oytun Meçik’in plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Ziyaretçilerini sanal gerçeklik uygulama alanıyla karşılayan Sıfır Kazaya Yolculuk Tırı imalat sektörlerine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerine ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Eskişehir’den yola çıkan Sanal Gerçeklik Uygulama Alanı ve Sanal Gerçeklik Tırı Mart ayına kadar pek çok ili ziyaret ederek öğrencilerle buluşacak.