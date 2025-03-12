Uzman Diyetisyen Duygu Özbay, sıfır beden olmak için yapılan şok diyetlerin sağlığı bozduğunu belirterek, "Psikolojik sorunların yanı sıra hamile kalamama, uyku problemi, mutsuzluk gibi sıkıntılara neden oluyor" dedi.

Son dönemlerde özellikle kadınlar sıfır beden olmak için birbiriyle yarışa girdi. Ancak bunu yaparken herhangi bir uzmana danışılmadığı için sağlık problemleri de beraberinde geldi. Özel Medline Adana Hastanesi Uzman Diyetisyen Duygu Özbay, sıfır beden olmak için yapılan şok diyetlerin önemli sağlık sorunlarına yol açtığını ifade ederek, "Anoreksiya gibi yani kendini kusturma gibi sağlık problemleri görüyoruz. Tekrardan eski haline döndürmek çok zor oluyor. Psikolojik olarak çok yorulmuş oluyorlar ve yeniden diyet yapma istekleri yok denecek kadar az oluyor. Buna bağlı olarak hormon bozuklukları oluyor. Özellikle kadınlarda yağ oranı ne kadar düşükse hormonlarda bir o kadar bozuk çalışıyor. Bunların sonucunda hamile kalamama ve psikolojik sıkıntılar gibi sonuçlar doğuruyor. Aynı şekilde vitamin eksiklikleri de oluyor. Buna bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, kırgınlık ve uyku problemleriyle de sonuçlanabiliyor" diye konuştu.

Özbay, kadınların sıfır beden olmak isterken mutsuz olduklarına dikkat çekerek "Yemedikleri için ve yeterli besini alamadıkları için mutsuz oluyorlar. Özellikle D vitamini eksikliğinde çok sık depresyon görüyoruz. Depresyon sonrası zaten beslenmeyi eski haline getirmek çok zor bir hale geliyor" dedi.

Özbay, sağlıklı zayıflamanın yöntemlerini ise şöyle sıraladı:

"Öncelikle kahvaltı kesinlikle yapmamız gerekiyor. Öğlen ve akşam öğünleri atlamıyoruz. Ara öğünleri yapmamız çok önemli. Bazen listeyi yazdığımızda danışanlar ben bunu yersem kilo alırım diyor ancak bu yanlış bir düşünce. Az az ve sık şekilde beslenirseniz metabolizmanız düzenli çalışır be kabızlık problemi olmaz. Sıfır beden olmaya çalışırken bağırsak problemleri ortaya çıkıyor. Az az ve sık şekilde beslenerek ve günlük almamız gereken kalori ile proteini alarak aslımda çok güzel zayıflanabilir. Tamamen aç kalarak kilo vermeye çalışmak birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir."